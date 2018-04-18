Kırklareli Müftüsü İlk Resmi Nikahını Kıydı

Müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin ardından Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş, ilk resmi nikahı kıydı.



Sungurbey Kuran Kursu Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törende Demirtaş, Yasemin Gündüz ve Ayhan Kökten çiftinin nikahını kıydı.



Çiftlere evlilikle ilgili tavsiyelerde bulunan Demirtaş, evlilik cüzdanını geline teslim etti.



İl Müftülüğü olarak ilk resmi nikahı kıydıklarını belirten Demirtaş, evliliğin, insan hayatındaki dönüm noktalarından birisi olduğunu ifade etti.

Çiftlerin sadece iyi günde değil, sıkıntılı ve kötü günlerde de birbirine destek olması gerektiğini ifade eden Demirtaş, "Sürdürülebilir bir evlilik karşılıklı sevgi, saygı ve hoş görüye bağlıdır. İyi günlerinizde olduğu gibi kötü ve sıkıntılı günlerinizde de sevgi ve saygı çerçevesinde birbirinize destek ve yardımcı olmalısınız. Aranızdaki bu dayanışma çocuklarınızın da mutluluklarının temeli olacaktır." diye konuştu.