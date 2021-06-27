KIRKLARELİ - Metruk binada çıkan yangın söndürüldü
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KIRKLARELİ - Metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırklareli'nde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi Gazi Engin Sokak'taki metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sırasında metruk binada zaman zaman göçük meydana geldi.

Ekipler, bir süre daha soğutma çalışmasını sürdürdü. Polis ekipleri ise yangınla ilgili soruşturma başlattı.

KIRKLARELİ - Metruk binada çıkan yangın söndürüldü
KIRKLARELİ - Metruk binada çıkan yangın söndürüldü
KIRKLARELİ - Metruk binada çıkan yangın söndürüldü
KIRKLARELİ - Metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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