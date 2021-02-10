Kırklareli meşe balı coğrafi işaret aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırklareli meşe balı coğrafi işaret aldı

10.02.2021 09:05 | Son Güncelleme: 10.02.2021 09:08
Kırklareli meşe balı coğrafi işaret aldı

Kırklareli meşe balı Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.

Kırklareli meşe balı Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, TRAKYAKA koordinasyonunda Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başvurusu yapılan balın coğrafi işaret aldığını belirtti.

Kırklareli meşe balının bu süreçle değerinin artacağına inandığını, pazar sıkıntısı çekmeyeceğini anlatan Şahin, "Trakya'da coğrafi işaret konusunda farkındalığın artırılması ve yöresel ürünlere coğrafi işaret alınması amacıyla bir dizi çalışma yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Coğrafi tescil alan Kırklareli meşe balı ile Trakya'nın tescillenen ürün sayısı 16'ya çıkmış oldu." ifadelerini kullandı.

Şahin, meşe balının koyu renkli, tadı pekmezi andıran, kolay kristalize olmayan, nem oranı düşük, boğazı yakmayan ve antioksidan kapasitesi yüksek bir bal olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Bülent Turan Osman Kavala Pervin Buldan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Didem Kınalı Bülent Serttaş İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Ünal Karaman Tolga Ciğerci İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırklareli meşe balı coğrafi işaret aldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 09:13:45. #1.14#
title