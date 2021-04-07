KIRKLARELİ- Kırklareli merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
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KIRKLARELİ- Kırklareli merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel
KIRKLARELİ- Kırklareli merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

Kanalizasyonlarda yapılan araştırma İstanbul'un uyuşturucu haritasını ortaya çıkardı
Kanalizasyonlarda yapılan araştırma İstanbul'un uyuşturucu haritasını ortaya çıkardı

Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 6 şüpheliyi tespit etti.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalandı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu. 4 silah, 13 mermi ile 117 sahte 50 liralık banknot ele geçirildi.

KIRKLARELİ- Kırklareli merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
KIRKLARELİ- Kırklareli merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
KIRKLARELİ- Kırklareli merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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