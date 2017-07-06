Kırklareli Merkezli 2 İlde Fetö Operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik Kırklareli merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.



Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ ile bağlantıları bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik Kırklareli ve İstanbul'da operasyon düzenledi.



Operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı ve yine örgütün talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı iddiasıyla aralarında öğrenci, emekli ve işçilerinde bulunduğu B.Ç, F.E, M.K, S.B, S.K, E.S, H.S, N.Y, E.D, B.B, B.T. ile B.K. gözaltına alındı.



Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 1 dolar, Zaman Gazetesine ait yayınlar ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.



Kırklareli Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.