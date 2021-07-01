"Kırklareli Lavanta Günleri" yarın başlayacak
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"Kırklareli Lavanta Günleri" yarın başlayacak

'Kırklareli Lavanta Günleri' yarın başlayacak
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

"Kırklareli Lavanta Günleri"nin 2-4 Temmuz'da düzenleneceği bildirildi.

"Kırklareli Lavanta Günleri"nin 2-4 Temmuz'da düzenleneceği bildirildi.

Vali Osman Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, Kırklareli Valiliği koordinesi ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde çeşitli aktivitelerin yer aldığı etkinliğin 3 gün süreceğini belirtti.

Etkinliğin ilk gününde lavanta tarla görselleri sergisinin açılacağını aktaran Bilgin, diğer günlerde ise etkinliklerin lavanta tarlalarında devam edeceğini kaydetti.

Vali Bilgin, yöresel ürün stantlarının açılacağı, sabun atölyeleri, söyleşi ve çeşitli konserlerin düzenleneceği etkinlikte, Pavli Atölyesi tarafından kurgusal fotoğraf atölyelerinin de kurulacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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