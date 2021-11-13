Kırklareli, Kurtuluş Bayramı'nı coşkuyla kutlandı

KIRKLARELİ (Habermetre) - Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü, 11 Kasım Perşembe günü düzenlenen programlar ile gerçekleştirildi. Sabah saat 10: 00'da ilk olarak Kırklareli Şehitliği'nde başlayan törende, Belediye Başkanımız Mehmet Siyam Kesimoğlu tarafından anıta çelenk konuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşımız okundu. Şehitlerimizin mezarlarına çiçek konulmasından sonra Kırkşehitler Anıtı ziyaret edildi. Saat 11. 00'da ise Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda Kurtuluş Bayramı törenleri gerçekleşti. İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende temsili kıyafet giymiş öğrenciler tarafından Kırklareli Valisi Osman Bilgin'e Türk Bayrağı, Belediye Başkanımız Mehmet Siyam Kesimoğlu'na bir buket çiçek, sonrasında ise Vali, Tugay Komutanı ve Belediye Başkanı'na Atatürk Posteri takdim edildi. Sunumların ardından, Belediye Başkanımız Mehmet Siyam Kesimoğlu tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. 10 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve şükranla andıklarını belirten Başkan Kesimoğlu, bugün de, o büyük liderin, mücadele arkadaşları ile vatan toprağını işgalden kurtarmalarının 99. yıldönümünde buluştuklarını anlatarak, Kırklareli'nin Ata'sına ve emanetlerine sonsuza kadar sahip çıkacağını belirtti. Konuşma sonrasında halkoyunları gösterisi ve geçit töreni gerçekleşti. Okullar, sivil toplum kuruluşları ve araçların geçişi sonrasında 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı'nın konseri ile Kurtuluş Bayramı sona erdi. Akşam saat 19: 30'da ise Belediye Başkanımız Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun ev sahipliğinde, Kırklareli Valisi Osman Bilgin başta olmak üzere, protokol mensupları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Eğitim ve Kültür Salonu'nda Kurtuluş Resepsiyonu gerçekleştirildi.

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