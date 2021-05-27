Kırklareli köftesinin lezzeti "web sayfası"na taşındı
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Kırklareli köftesinin lezzeti "web sayfası"na taşındı

Kırklareli köftesinin lezzeti 'web sayfası'na taşındı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Kent Konseyi ve Slow Food Trakya, kente özgü köftenin tanıtımı için web sayfası oluşturdu.

Kırklareli Kent Konseyi ve Slow Food Trakya, kente özgü köftenin tanıtımı için web sayfası oluşturdu.

"Meşhur Kırklareli Köftesi" için hazırlanan "www.kirklarelikoftesi.com" web sayfasında köftenin lezzetine ilişkin tüm bilgilere yer verildi.

Köfte için kullanılan hayvan cinsinden, hayvanların otladığı meralar ve pişirilmesinde tercih edilen mangal kömürüne kadar tüm ayrıntılar sayfaya taşındı.

Kırklareli Kent Konseyi Başkanı Ali Çakır, yaptığı yazılı açıklamada, uzun zamandır çalıştıkları projenin hayata geçirilmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Bu çalışmayla Kırklareli köftesinin markalaşma süreci için de ilk adımın atıldığını bildiren Çakır, "Kırklareli köftesi tadına bakan herkesin damak tadında unutulmayacak izler bırakmaktadır. Şehrimize dışarıdan gelen bir ziyaretçi, köftecilerimizin vitrinlerine baktığında ilimiz köftesinin gastronomi anlamında lezzetini ve önemini kavrayamamaktadır." ifadelerine yer verdi.

Çalışmanın kente ekonomik açıdan artı değer katacağına inandığını aktaran Çakır, şunları kaydetti:

"Her şehrin kendi kimliğini tanımlayan birkaç önemli yemeği vardır. Kırklareli köftesi de ilimiz için önem arz eden bu yemeklerden biridir. Tekirdağ köftesinin ve Edirne tava ciğerinin gastronomik değer olarak bulundukları illere ekonomik açıdan birçok artı kattığını biliyoruz. Kırklareli köftesi de bu potansiyele sahip. Fakat bu potansiyeli yeterince değerlendiremiyoruz. Bu çalışma bunun da önünü açacaktır. İlimizde gastronomi faaliyetleri geliştikçe mevcut işletmelerin iş hacimleri artacak, yeni işletmeler kurulacak daha fazla istihdam yaratılacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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