KIRKLARELİ - Kısıtlama saatlerinde emlakçıda kumar oynayan 7 kişiye 44 bin lira ceza verildi
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek emlakçıda kumar oynayan 7 kişiye para cezası uygulandı.
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek emlakçıda kumar oynayan 7 kişiye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Karakaş Mahallesi Noter Sokak'ta bir emlakçıda kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Geçen hafta da aynı iş yerinde kumar oynarken yakalanan şüphelilerin de aralarında bulunduğu 7 kişi yakalandı.
Ekipler 7 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve kısıtlama saatlerinde dışarı çıktıkları gerekçesiyle 44 bin 100 lira ceza kesti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop