KIRKLARELİ - Kısıtlama saatlerinde emlakçıda kumar oynayan 7 kişiye 44 bin lira ceza verildi
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KIRKLARELİ - Kısıtlama saatlerinde emlakçıda kumar oynayan 7 kişiye 44 bin lira ceza verildi

21.01.2021 11:08 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:13

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek emlakçıda kumar oynayan 7 kişiye para cezası uygulandı.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek emlakçıda kumar oynayan 7 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Karakaş Mahallesi Noter Sokak'ta bir emlakçıda kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Geçen hafta da aynı iş yerinde kumar oynarken yakalanan şüphelilerin de aralarında bulunduğu 7 kişi yakalandı.

Ekipler 7 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve kısıtlama saatlerinde dışarı çıktıkları gerekçesiyle 44 bin 100 lira ceza kesti.

KIRKLARELİ - Kısıtlama saatlerinde emlakçıda kumar oynayan 7 kişiye 44 bin lira ceza verildi
KIRKLARELİ - Kısıtlama saatlerinde emlakçıda kumar oynayan 7 kişiye 44 bin lira ceza verildi
KIRKLARELİ - Kısıtlama saatlerinde emlakçıda kumar oynayan 7 kişiye 44 bin lira ceza verildi
KIRKLARELİ - Kısıtlama saatlerinde emlakçıda kumar oynayan 7 kişiye 44 bin lira ceza verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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