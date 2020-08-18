KIRKLARELİ Karantinaya uymayan çiğ köfteciye komşuları tepki gösterdi
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KIRKLARELİ Karantinaya uymayan çiğ köfteciye komşuları tepki gösterdi

Karantinaya uymayan çiğ köfteciye komşuları tepki gösterdi'BİTLİS'E DÜĞÜNE GİTMİŞ, ORADA BULAŞMIŞ'Koronavirüs tanısı konulan Mezher Ak'nın iş yerinin hemen yanında berber dükkanı işleten Harun Tunalı, iş yerinin 3-4 gündür açık olduğunu söyledi.

18.08.2020 18:03 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:11

Karantinaya uymayan çiğ köfteciye komşuları tepki gösterdi

'BİTLİS'E DÜĞÜNE GİTMİŞ, ORADA BULAŞMIŞ'

Koronavirüs tanısı konulan Mezher Ak'nın iş yerinin hemen yanında berber dükkanı işleten Harun Tunalı, iş yerinin 3-4 gündür açık olduğunu söyledi. Tunalı, "Arkadaşın iş yeri açıktı, hiçbir şüphe duymadık kendisinden, çiğ köfte de aldık yedik. Herhangi bir temasta bulunmadık ama çiğ köfte yedik. Böyle bir şey başımıza gelmemişti, korkuyorum. Hastaneye gittim, hiçbir belirti göstermediğim için tanı konmadı, 'bekleyin' dediler. Pazar günü kızım çiğ köfte istedi ve bende gelip, komşumdan çiğ köfte aldım. Benim en çok korkum kızıma bir şey olması. İş yeri 3-4 günden bu yana açık. Memleketi Bitlis'e düğüne gitmiş, orada bulaştığını söylüyorlar. Virüsün bize bulaşmasından korkuyoruz" dedi.

'HEPİMİZİ TEHLİKEYE ATTI'

Ak'ın diğer dükkan komşusu İrfan Tarlacı'da tehlikede olduklarını ifade ederek, "Dükkanı açık satış yapıyordu. Biz hemşireler, doktorlar buraya gelene kadar koronavirüs tanısı konduğunu bilmiyorduk. Koronavirüs testi pozitif çıkmış, onun için burada olmaması gerekiyordu. Ama o buradaymış. Hepimizi tehlikeye attı. Çok sayıda kişi kendisinden çiğ köfte aldı. Onlara bir şey olur mu bilmiyoruz ama hepimiz tedirgin olduk. Memlekette kardeşinin düğünü vardı. Bir hafta olmadı buraya döneli. Düğünde bulaştığı söylüyorlar. Kendisinden çiğ köfte alan çocuklar iş yerine gelip, 'acaba bana bulaştı mı' diye tedirgin ve psikolojileri bozulmuş durumda" diye konuştu.

'KORONAVİRÜS TANISI KONDUĞUNU BİLMİYORDUK'

Komşu esnaf Mahmut Karaca ise Mezher Ak'ın koronavirüs tanısı konduğunu bilmediğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Kendisi burada yoktu. Düğünden geldikten sonra iş yeri açıldı. Bugün geldiler, dükkanda kendisini alıp gittiler. Biz ona koronavirüs tanısı konduğunu bilmiyorduk, yeni öğrendik. Komşumuz iyi biri, sabah geldi marulları içeri koydu, iş yerini açtı. Ardından ekipleri gelip, kendisini götürdü. Aklımıza gelmeyen başımıza geldi. Tedirgin olduk."

'SAĞLIĞIM İYİ'

Koronavirüs tanısı nedeniyle karantinada olması gerekirken iş yerini açan ve ihbar üzerine polis tarafından yakalanan çiğ köfteci Mezher Ak, izolasyonda olduğu evden DHA muhabirine açıklamada bulundu. Kendisinin iş yerinde satış yapmadığını, dükkanını da müşterilerinin sağlığı için kapattığını öne süren Mezher Ak, "Şehir dışına gidip, geldim. Doktorumuz da 'sen evde kal dedi 1-2 hafta' dedi. Benim sağlığım iyi, gayet iyiyim. Sadece tedbir amacıyla evdeyim, başka da bir şeyim yok. Sağlık durumum gayet iyi" diye konuştu.

KIRKLARELİ Karantinaya uymayan çiğ köfteciye komşuları tepki gösterdi

Kaynak: DHA

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