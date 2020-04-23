KIRKLARELİ Kadın muhtarlar, çocuklara balon ve dondurma dağıttı
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KIRKLARELİ Kadın muhtarlar, çocuklara balon ve dondurma dağıttı

Kadın muhtarlar, çocuklara balon ve dondurma dağıttıKIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde Kocasinan ile Yeni Mahalle muhtarları Esra Birol ve Tuğçe Gören, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sokak sokak dolaşarak mahallelerindeki çocuklara balon ve dondurma dağıttı.

23.04.2020 17:32 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:47
KIRKLARELİ Kadın muhtarlar, çocuklara balon ve dondurma dağıttı

Kadın muhtarlar, çocuklara balon ve dondurma dağıttı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde Kocasinan ile Yeni Mahalle muhtarları Esra Birol ve Tuğçe Gören, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sokak sokak dolaşarak mahallelerindeki çocuklara balon ve dondurma dağıttı.

Lüleburgaz'ın iki kadın muhtarları olan, Kocasinan Mahallesi muhtarı Esra Birol ve Yeni Mahalle muhtarı Tuğçe Gören, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan çocuklara sürpriz yaptı. Kadın muhtarlar, sokakları ses sistemi yüklü bir araçtan çalan çeşitli marşlar ve polis korteji eşliğinde dolaşarak, çocuklara Türk bayrağı desenli balonlar ve kapalı kutuda dondurmalar dağıttı.

Etkinlik saat 12.00 sıralarında ilk önce Kocasinan Mahallesinde başladı. Kocasinan Mahallesinde yaklaşık 3 bin haneye balon ve dondurma dağıtan Esra Birol'un ardından Yeni Mahalleye geçildi. Yeni Mahalle Muhtarı Tuğçe Gören ise mahallesindeki toplamda 2 bin haneye balon ve dondurma dağıttı. Öte yandan düzenlenen etkinlikte 7'den 70'e her yaştan vatandaş balkonlarına ve evlerinin önlerine çıkarak bir yandan Türk bayraklarını salladılar bir yandan da alkış yaparak korteje eşlik ederken, muhtarlara teşekkür etti.

KIRKLARELİ Kadın muhtarlar, çocuklara balon ve dondurma dağıttı

Kaynak: DHA

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