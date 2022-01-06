Kırklareli Jandarmasından yüzde yüz aydınlatma başarısı - Haberler
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Kırklareli Jandarmasından yüzde yüz aydınlatma başarısı

Kırklareli Jandarmasından yüzde yüz aydınlatma başarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'de jandarmanın sorumluluk bölgesinde yaşanan toplam 168 hırsızlık olayının tamamı aydınlatıldı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'de jandarmanın sorumluluk bölgesinde yaşanan toplam 168 hırsızlık olayının tamamı aydınlatıldı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, değişen ve gelişen güvenlik ihtiyaçları çerçevesinde 2022 yılında modern kolluk uygulamaları ve yapay zeka yeteneklerinden da faydalanarak çalışmalar sürdürülüyor. Yapılan başarılı çalışmalar neticesinde Kırklareli'de yıl içerisinde jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen toplam 168 hırsızlık olayının tamamı aydınlatıldı.

Yüzde 100 başarıda 579 kişinin tamamı yakalandı

Kişilere karşı suçların yanı sıra malvarlığı ve hırsızlık suçlarında yüzde yüz aydınlatma başarısı elde edilerek, bu suçlara karışan toplam 579 şahıs da yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Kırklareli Jandarmasından vatandaşların huzur ve güveni için mesai mefhumu gözetmeksizin suç işlenmesinin önlenmesi ve suçluların yakalanması çalışmalarına devam edileceği vurgusu yapıldı. - KIRKLARELİ

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