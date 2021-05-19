Kırklareli Jandarma Komutanlığından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel klip
Kırklareli Jandarma Komutanlığınca 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel klip hazırlandı.
Kırklareli Jandarma Komutanlığınca 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel klip hazırlandı.
Yaklaşık 3 günde hazırlanan klipte kente ait doğal güzellikler, jandarma araçları ve personele ait görsellere yer verildi.
Gençlik Marşı ile hazırlanan klip 2 dakika 30 saniye sürüyor.
Tüm vatandaşların bayramının kutlandığı klip, sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran