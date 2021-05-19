Kırklareli Jandarma Komutanlığından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel klip
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Kırklareli Jandarma Komutanlığından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel klip

Kırklareli Jandarma Komutanlığından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel klip
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Jandarma Komutanlığınca 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel klip hazırlandı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığınca 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel klip hazırlandı.

Yaklaşık 3 günde hazırlanan klipte kente ait doğal güzellikler, jandarma araçları ve personele ait görsellere yer verildi.

Gençlik Marşı ile hazırlanan klip 2 dakika 30 saniye sürüyor.

Tüm vatandaşların bayramının kutlandığı klip, sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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Kırklareli Jandarma Komutanlığından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel klip - Haberler
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