Kırklareli Jandarma Komutanı Kılıç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kırklareli Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Kılıç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kılıç, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Haber kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır anneleri" fotoğrafını seçen Kılıç, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", yaşam kategorisinde ise Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi Fındık" fotoğraflarını oyladı.

Fotoğrafların her birinin güzel olduğunu belirten Kılıç, oy kullanırken zorlandığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran