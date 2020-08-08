Kırklareli Jandarma Komutan Oğuz'dan veda ziyaretleri Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ile Jandarma Genel Komutanlığı emrine atanan Kırklareli İl Jandarma Komutanı Kadir Oğuz veda ziyaretlerini sürdürüyor.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ile Jandarma Genel Komutanlığı emrine atanan Kırklareli İl Jandarma Komutanı Kadir Oğuz veda ziyaretlerini sürdürüyor.

Oğuz, ilk olarak Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i makamında ziyaret etti.

Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Oğuz'a yeni görevinde başarılar dileğinde bulundu.

Oğuz ile uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Bilgin, Oğuz'un bundan sonraki görevinde de başarılı çalışmalara imza atacağına inandığını kaydetti.

Oğuz, ardından Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu ziyaret ederek vedalaştı.

Kaynak: AA