Kırklareli Istranca Ormanları'ndaki Mağaraları Gönüllü Keşfediyorlar

Kırklareli'nin Istranca Ormanları'nda, bulunan ve bugüne kadar belgelenmeyen mağaralar, Kırklareli Kent Konseyi Kültürel ve Doğal Varlıklar Çalışma Grubu ile Galeri Mağara Araştırma Grubu tarafından keşfedilip, haritaları çıkılarak kayıt altına alınmasını sağlıyor.Kırklareli'nde gönüllülerden oluşan Kent Konseyi Kültürel ve Doğal Varlıklar Çalışma Grubu, merkezi İstanbul'da bulunan Galeri Mağara Araştırma Grubu ile Istranca Ormanları'nda bulunan ve bugüne kadar haritaları çıkarılıp, tescil altına alınmayan mağaralarla ilgili çalışma başlattı. Gönüllü gruplar hafta sonlarında köy muhtarlarının da desteğini alıp, bugüne kadar girilmeyen mağaraları belirledikten sonra İstanbul'dan davet ettikleri Galeri Mağara Araştırma Grubu üyeleri mağaralara girip çalışma yapıyor. Galeri Mağara Araştırma Grubu'ndan Hakan Eğilmez, Metin Albukrek, Murat Akdaytürk, Mustafa Ünal, Bulgaristan sınırı ile Istranca Ormanları'nda bulunan 4 mağaraya girip incelemede bulundu.

Galeri Mağara Araştırma Grubu'ndan Hakan Eğilmez, iki gün yaptıkları çalışmada 4 ayrı mağaraya girip incelemelerde bulundukları söyledi. Sınırın sıfır noktasındaki Karacadağ bölgesinde mağaraya girdiklerini belirten Eğilmez, Mağaranın ismi de, Şükrüpaşa Mağarası' olarak geçiyor. Ama hemen bir adım önü Bulgaristan toprağı, orada çalıştık. Orada da ilk defa bir mağaraya girildi. İşte 70-80 metre uzunluğunda bir mağara. Ama orada da maalesef kaçak kazı definecilerin çalışması var. Oraya traktörle biz bir saate gittik, bir saatte döndük. Oraya nasıl ulaşılır o da ayrı bir soru işareti. Ama bu da şunu gösteriyor bölgede orman içerisinde özelikle Istranca Ormanları içerisinde, çok sayıda mağara olması gerekiyor. Olmaması yok anlamına gelmez. Sadece araştırılmadığı anlamına gelir. Çoğunlukla bu bölgede araştırma yapılması gerekiyor, ağırlıklı olarak dedi.

Daha önce de ihbar üzerine yaptıkları çalışmada 6-7 yeni mağaranın haritasını yaptıklarını anlatan Eğilmez, Mağaraların haritasını yaptık, çalıştık, tespitini yaptık veri tabanına işledik. Bunların tescil süreçleri farklı başka özelliklere bakıyorlar, kültür varlığı olarak değerlendiriliyor. Tabi içinde yarasa olanlar var. Arkeolojik özelikleri olanlar var. Özelikle bu, Karlık Mağarası işte rüzgar tribünlerinin hemen altında, yarasalara rüzgar türbinlerinden gelen bir tehdit var. Yine arkeolojik özelikleri olan Koyun Baba Mağarası bir çalışma oldu, orada da maden ocağı genişletmesi vardı zaten arkeolojik olarak önemli bir mağaraydı. Onun dışında Kazan Dere Mağarası, Dubnisa Mağarası var. Yani çok sayıda mağara var. Yarasaların yaşadığı irili ufaklı mağaralar var. Sürekli bir ihbar var ama bazıları gidilebilecek yerde bazıları özel çabayla gidilen yerlerde. Tespitlerimiz bu şekilde devam edecek tabi ki. Biz girdiğimiz mağaraların haritasını çıkarıp, kayıt altına alınması için ilgili yerlere bildiriyoruz dedi.

Kırklareli Kent Konseyi Kültürel ve Doğal Varlıklar Çalışma Grubu Başkanı Mahmut Sürer, oluşturdukları çevreci grup ile Istranca Ormanları'na geziler düzenlediklerini belirterek, Bu gezilerle köylüler ve muhtarlarla işbirliği yaparak, girilmeyen mağaralar olup olmadığını soruyoruz. Onların gösterdiği yerlerdeki mağaraları bulup, Galeri Mağara Araştırma Grubu'nu davet ederek çalışma yapıyoruz. Istranca Ormanları'nda henüz keşfedilmemiş daha çok mağara bulunduğunu tahmin ediyoruz. Bunları da bulmak için çalışmalarımız sürüyor dedi.

Kaynak: DHA