Kırklareli İŞKUR Müdürü Babalıoğullu'dan AA bürosuna ziyaret
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Kırklareli İŞKUR Müdürü Babalıoğullu'dan AA bürosuna ziyaret

20.01.2021 09:33 | Son Güncelleme: 20.01.2021 09:36
Kırklareli İŞKUR Müdürü Babalıoğullu'dan AA bürosuna ziyaret

Kırklareli İŞKUR Müdürü Aytaç Babalıoğullu, Anadolu Ajansı (AA) Kırklareli bürosunu ziyaret etti.

Kırklareli İŞKUR Müdürü Aytaç Babalıoğullu, Anadolu Ajansı (AA) Kırklareli bürosunu ziyaret etti.

Babalıoğullu, ziyarette AA muhabirleri ile bir süre sohbet etti.

AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Babalıoğullu, basın mensuplarının gece gündüz, yağmur, çamur demeden kamuoyunu doğru bilgilendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Babalıoğullu, İŞKUR'un hizmetlerinin vatandaşa aktarılması noktasında kendilerine destek olan basın mensuplarına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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