Kırklareli'indeki feci kaza kamerada
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Kırklareli'indeki feci kaza kamerada

Kırklareli'indeki feci kaza kamerada Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 15 Kasım 2019 tarihinde Süheyb K.'nın kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren İsmayil Umut'un kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Kırklareli'indeki feci kaza kamerada
14.05.2020 23:04 | Son Güncelleme: 14.05.2020 23:06

Kırklareli'indeki feci kaza kamerada

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 15 Kasım 2019 tarihinde Süheyb K.'nın kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren İsmayil Umut'un kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Kaza anında sürücünün hız kesmeden yaya geçidinde Umut'a çarptığı görüldü. Öte yandan sürücünün adli kontrolle serbest kaldığı ve Umut'a hızla çarptığını reddettiği olayla ilgili 5 Mart 2020'de görülen dava 30 Haziran 2020'ye ertelendi.

Lüleburgaz'da 15 Kasım 2019'da D-100 Karayolu'nda meydana gelen ve İsmayil Umut'un ölümüyle sonuçlanan kazanın davası görülmeye başlandı. Davada tanıkların İsmayil Umut için "Yaya geçidini kullanmıyordu" sözleri dikkat çekerken, sanık Süheyb K. ve tanıkları trafik bilirkişi raporuyla olaya ilişkin kamera kayıtları yalanladı.

Gece 22.00'da börek satıyormuş

Talihsiz adamın ölümünün ardından olayı gören görgü tanığı arayan acılı çocukların çabalarına rağmen, 5 Mart tarihinde görülen davayla ilgili sürpriz tanıklar ortaya çıktı. Tanıklardan İ.Ç'nin mahkemedeki ifadesi dikkat çekti. İ.Ç. ifadesinde, D-100 Karayolu üzerinde stadın yanında börek sattığını söylediği görüldü. İ.Ç'nin, "Ben o gece stadın yan tarafında elimle yapmış olduğum milföy börekleri satıyordum" dediği öğrenildi. Kamera kaydında İsmayil Umut'un çok net bir şekilde yaya geçidinden geçtiği görülmesine rağmen, Umut'un yaya geçidini kullanmadığını öne süren İ.Ç'nin, kaza meydana geldikten sonra 112'yi aramak yerine İ.Ç'nin üzerini kartonla örttüğünü söylediği öğrenildi. İ.Ç'nin, "Yaya, yaya geçidinden geçmeksizin ezilmiş çimlere bastıktan sonra yola çıktı. Alkollü gibiydi. Kaza sonrasında çöp bidonun yanından aldığım kartonu örttüm. Bu sırada burnuma alkol kokusu geldi. Araç 40-50 kilometre hızlı gidiyordu. Hızlı değildi" dediği belirtildi.

Sanık: "hızlı değildim"

Tüm bunların ardından söz verilen sanık Süheyb K. İse suçlamaları reddetti. Evinin kaza yerine 200-250 metre mesafede olduğunu söyleyen Süheyb K. aracıyla hızlı gitmesinin söz konusu olmadığını söyleyerek, "Yaklaşık 200-250 metre sonra evime dönecektim. O nedenle 50-60 kilometre hızla gidiyordum. Hızlı değildim" dedi. Mahkeme tarafından söz verilen bir diğer tanık olan Süheyb K'nın eşi Demet K, İsmayil Umut'un bir anda önlerine çıktığını söyleyerek, "Bir anda önümüze çıktı. Ben ön koltukta oturduğumdan olayı gördüm. Mütevefa bir anda önümüze çıktı. Yaya geçidini geçtikten sonra önümüze çıktı. Benim bilgim ve görgüm bundan ibarettir" dedi.

Bilirkişi: "sanık kusurlu"

Sanık ve tanıkların ifadelerini ise trafik bilirkişisinin hazırladığı rapor yalanladı. Bilirkişinin raporunda İsmayil Umut'un yaya geçidinden geçtiği ve çarpmanın etkisiyle 23 metre ileri savrulduğu, lüks aracın da 41 metre ileride durduğu belirtildi. Bununla birlikte sürücünün ilgili yasanın ilgili maddelerini ihlal ettiği bildirilerek, "Asli" kusurlu olduğu belirtildi. İsmayil Umut'un ise yaya geçidinden yönetmeliklerde belirtilen durumda nizami bir şekilde geçtiği için kusuru ya da kabahatinin bulunamadığı belirtildi.

Kamera kaydı ortaya çıktı

Tüm bunların yanı sıra dava dosyasına kaza anına ilişkin görüntülerin de girdiği öğrenildi. Olayın ardından yapılan araştırmalar sonucunda Umut'un feci şekilde öldüğü kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı. Kamera görüntülerine göre Umut'un yaya geçidinden normal bir şekilde geçtiği sırada, süratli bir şekilde gelen Süheyb K'nın idaresindeki otomobilin çarpması sonucu metrelerce havalandığı görüldü. Ortaya çıkan görüntüyle birlikte, İsmayil Umut'un yaya geçidinden geçmediğini öne süren, sanık ve tanıklarının beyanlarının gerçeği yansıtmadığı görüldü.

Kırklareli'indeki feci kaza kamerada

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
DELİ DUMRUL: İyi ki kameralar var. Yoksa insanlar kimvurduya gidecek.
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