KIRKLARELİ İL SINIRLARI İÇERİSİNDE AKARYAKIT İSTASYONLARINDAN BİDON, ŞİŞE VE BENZERİ KAPLARLA YAKIT ALINMASI VE SATIŞININ DENETLENMESİNE DAİR KARAR
T. C. KIRKLARELİ VALİLİĞİ KIRKLARELİ İL SINIRLARI İÇERİSİNDE AKARYAKIT İSTASYONLARINDAN BİDON, ŞİŞE VE BENZERİ KAPLARLA YA DA AÇIKTAN YAKIT ALINMASI VE SATIŞININ DENETLENMESİNE DAİR KARAR Karar Tarihi : 24. 11. 2021 Karar Sayısı : 2021/4.
T. C. KIRKLARELİ VALİLİĞİ KIRKLARELİ İL SINIRLARI İÇERİSİNDE AKARYAKIT İSTASYONLARINDAN BİDON, ŞİŞE VE BENZERİ KAPLARLA YA DA AÇIKTAN YAKIT ALINMASI VE SATIŞININ DENETLENMESİNE DAİR KARAR Karar Tarihi : 24. 11. 2021 Karar Sayısı : 2021/4
Habermetre - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet