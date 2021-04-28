Kırklareli İl Pandemi Toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli İl Pandemi Toplantısı yapıldı

Kırklareli İl Pandemi Toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kırklareli'de düzenlenen toplantıda korona virüsle mücadele kapsamında getirilen tam kapanma sürecindeki tedbirler ve uygulamalar değerlendirildi.

Kırklareli'de düzenlenen toplantıda korona virüsle mücadele kapsamında getirilen tam kapanma sürecindeki tedbirler ve uygulamalar değerlendirildi.

Tam kapanma sürecindeki tedbirler ve uygulamalar ile kent genelinde korona virüs tedbirlerinin değerlendirildiği İl Pandemi Toplantısı, Vali Osman Bilgin başkanlığında vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri ve STK başkanlarının katılımıyla video konferans yöntemi ile gerçekleşti. Toplantıda tam kapanma sürecindeki tedbirler ve uygulamalar ile kent genelinde salgın hastalıkla ilgili alınan tedbirler ve ilgili gündem maddeleri görüşüldü. - KIRKLARELİ

Kırklareli İl Pandemi Toplantısı yapıldı
Kırklareli İl Pandemi Toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ameliyatta fenalaşan doktor ayağına serum taktırarak operasyonu tamamladı
Ameliyatta fenalaşan doktor ayağına serum taktırarak operasyonu tamamladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 100 milyon TL'lik destek paketi açıkladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 100 milyon TL'lik destek paketi açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Aykut Kocaman Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırklareli İl Pandemi Toplantısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 13:59:45. #1.14#

title