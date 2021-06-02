Kırklareli İl Pandemi Kurulu toplandı
Kırklareli İl Pandemi Kurulu toplandı.
Kırklareli İl Pandemi Kurulu toplandı.
Vali Osman Bilgin başkanlığında çevrim içi düzenlenen toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ile kurum müdürleri katıldı.
Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kademeli normalleşme süreci nedeniyle il genelinde uygulanan tedbirler değerlendirildi.
Bilgin, vakaların düşmesinden dolayı mutluluk duyduğunu ancak tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran