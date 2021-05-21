Kırklareli İl Pandemi Kurulu toplandı
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Kırklareli İl Pandemi Kurulu toplandı

Kırklareli İl Pandemi Kurulu toplandı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli İl Pandemi Kurulu toplandı.

Kırklareli İl Pandemi Kurulu toplandı.

Vali Osman Bilgin başkanlığında çevrim içi düzenlenen toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ile kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tam kapanma süreci nedeniyle il genelinde uygulanan tedbirler ile kademeli normalleşme süreci değerlendirildi.

Bilgin, kentteki vakaların düşmesinden dolayı mutluluk duyduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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