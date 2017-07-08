Kırklareli İl Özel İdaresinden Yeni Atanan Vali Orhan Çiftçi'ye Brifing

Kırklareli Valiliğine atanan vali Orhan Çiftçi, göreve başlar başlamaz il hakkındaki projeler, yatırımlar ve hizmetler hakkında bilgiler almaya başladı.



Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi ilk olarak 07 Temmuz Salı günü İl Özel İdaresi Hizmet Birimlerini ziyaret etti. Vali Çiftçi, İl Özel İdaresinin yatırım ve hizmetler hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser başta olmak üzere, birim amirlerinden brifing aldı. İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen brifing sonrası Vali Çiftçi birim çalışanlarının başarılı çalışmalarının devamını diledi. - KIRKLARELİ