Kırklareli İl Özel İdaresi araç filosuna bir yenisini daha ekledi
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Kırklareli İl Özel İdaresi araç filosuna bir yenisini daha ekledi

27.12.2020 17:12 | Son Güncelleme: 27.12.2020 17:16
Kırklareli İl Özel İdaresi araç filosuna bir yenisini daha ekledi

Kırklareli İl Özel İdaresi, araç parkurunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kırklareli İl Özel İdaresi, araç parkurunu güçlendirmeye devam ediyor. İl genelinde son model teknolojik iş makineleri ile çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi, araç filosuna son model bir greyder kazandırdı.

Araç parkuruna kazandırılan araçlarla köylere daha iyi hizmet verileceğini ifade eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, "Kırklareli ilimizin köylerine daha iyi hizmet verebilmek için araç filomuzu yenilemeye devam ediyoruz. İl Özel İdaremiz bütçesinden aldığımız greyder maksimum 160 KW motor gücünde sahip. Greyder Kırklarelimizin köylerine hayırlı olsun" dedi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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