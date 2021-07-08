Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu toplandı
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Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu toplandı
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Toplantı, Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bilgin, toplantıda yaptığı konuşmada, kentte kamu kurumlarının görev alanlarında kamu projelerini sıkı bir şekilde takip etmesi gerektiğini belirtti.

Kamu projelerinde etkinlik, hız ve bitiriciliğin çok önemli olduğunu vurgulayan Bilgin, tüm kurumların vatandaşlara hizmet noktasında büyük özveri ile çalıştığını kaydetti.

Konuşmaların ardından kurum müdürleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, il ve ilçe kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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