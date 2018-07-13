Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu 3. Dönem Toplantısı Yapıldı

Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu 2018 yılı 3. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Koordinasyon Kurulu 2018 yılı 3. Dönem Toplantısı, Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda Vali Osman Bilgin, 2018 yılında Kırklareli'nde 36 kamu kurum ve kuruluşunca 748 proje uygulandığını, projelerin tamamının 2 milyar 10 milyon lira bedelinde olduğunu, 78 projenin tamamlandığını, 296 projenin devam ettiğini, diğer projelerin ise hazırlık ve ihale aşamasında olduğunu söyledi. - KIRKLARELİ