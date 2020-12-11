Kırklareli Hardaliyesi'ne tescil denetimi
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Kırklareli Hardaliyesi'ne tescil denetimi

11.12.2020 18:47 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:51
Kırklareli Hardaliyesi'ne tescil denetimi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunu yaptığı Hardaliyenin coğrafi işaret alma süreci 2017 yılında tamamlandı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunu yaptığı Hardaliyenin coğrafi işaret alma süreci 2017 yılında tamamlandı. Bu hususta İl Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı.

Hardaliye eski dönemlerde "Bağlar Diyarı" olarak adlandırılan Trakya Yöresinde üzüm şırasını korumak amacı ile geleneksel yöntemlerle üretiliyordu. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde hardaliyeden bahsettiği biliniyor. Öte yandan 1938 yılında Kırklareli'ne geldiğinde kendisine ikram edilen hardaliyeyi içen Atatürk, "Hardaliyeyi milli içecek haline getiriniz" diyerek Kırklareli halkına vasiyetini bildirmişti. Üzüm kabuğu ve çekirdeği ile ezildikten sonra, içine siyah hardal tohumu ve vişne yaprağı ilave edilerek hazırlanan, kendine has hoş kokusu ve tadı olan hardaliye, alkolsüz, buruk içimli geleneksel bir içecek olarak biliniyor. Hardaliyenin denetimlerinden sorumlu Gıda ve Yem Şube Müdürü Taner Akcakaya, "Hardaliye, ilimizde 10 yıllardır üretilen bir içecektir. Üzüm suyu, hardal tohumu ve vişne yaprağı ile üretilen bu içeceği milli içeceğimiz haline getirmek için çalışmalarımız sürmektedir. İl Müdürlüğü olarak bu çalışmaların hem ilimiz, hem bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yapılan denetimde Hardaliye'nin geleneksel şartlara uygun olarak üretilmeye devam ettiği ve koşulların sürdürülebilirliği incelenmiş olup tescilinin devam etmesi kararı alındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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