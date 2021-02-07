Kırklareli Halk Kütüphanesi yenileniyor
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Kırklareli Halk Kütüphanesi yenileniyor

07.02.2021 12:11 | Son Güncelleme: 07.02.2021 12:14
Kırklareli Halk Kütüphanesi yenileniyor

Kırklareli İl Halk Kütüphane binası inşaatı devam ediyor.

Kırklareli İl Halk Kütüphane binası inşaatı devam ediyor.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, yeni kütüphane binası yapımında sona yaklaşıldığı belirtildi.

Kırklareli'ne yakışır bir kütüphane yapıldığını aktarılan açıklamada, en kısa sürede çok yönlü kullanıma uygun ve modern yapısıyla halkın hizmetine sunulacağı kaydedildi.

Kütüphanenin birçok alanda kente hizmet edecek kapasiteye sahip olduğu bildirildi.

Kırklareli İl Halk Kütüphanesinde okuma alanı, kafe, servis alanı, satranç, oyun kulübü, revir çocuk bakım alanı, 17 bireysel çalışma ve okuma alanı, kitap bölümü, 2 grup çalışma alanı, kent kitaplığı, 2 büyük okuma alanı, 22 kişilik eğitim sınıfı, görsel işitsel salon, 64 kişilik çok amaçlı salon, sahne ve hazırlık alanları yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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