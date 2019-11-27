Kırklareli Halk Eğitim Merkezi'nde 4 kurs açılacak
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Kırklareli Halk Eğitim Merkezi'nde 4 kurs açılacak

Kırklareli Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yeni kurslar açılacak.

27.11.2019 09:52 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:52
Kırklareli Halk Eğitim Merkezi'nde 4 kurs açılacak

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yeni kurslar açılacak.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Bekar, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, yaş pasta yapımı, Fransızca, iş güvenliği ve işçi sağlığı ile Rusça kursları açılacağını söyledi.

Yeni kurslar için kayıtların başladığını belirten Bekar, "Talepler doğrultusunda çeşitli alanlarda yeni kurslar da açılabilir. Tüm vatandaşlarımızı bu kurslara katılmaya davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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