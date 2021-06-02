Kırklareli Gençlik Merkezi Müdürü Kenan Mete'den AA bürosuna ziyaret

Kırklareli Gençlik Merkezi Müdürü Kenan Mete, Anadolu Ajansı (AA) Kırklareli Bürosu'nu ziyaret etti.

Kırklareli Gençlik Merkezi Müdürü Kenan Mete, Anadolu Ajansı (AA) Kırklareli Bürosu'nu ziyaret etti.

Mete ziyarette, merkez çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Merkezin faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulmasında her zaman destek veren gazete ve ajans muhabirlerine teşekkür eden Mete, basın mensuplarına görevlerinde başarılar diledi.

Mete ziyarette, AA logosunun yer aldığı el dokumasını hediye etti.

Ziyarette gençlik merkezi gönülleri de hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop