Kırklareli Gençlik Meclisi'nden köy kütüphanesine kitap bağışı Kırklareli Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Armağan köyünde oluşturulan kütüphaneye kitap bağışında bulundu.

Kırklareli Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Armağan köyünde oluşturulan kütüphaneye kitap bağışında bulundu.

Gençlik Meclisi Başkanı Fatih Umutlu, Armağan köyünde oluşturulan kütüphaneyi ziyaret ederek, düzenledikleri kampanyada topladıkları kitapları köy muhtarı Recep Dal'a teslim etti.

Köy kütüphanesinin hizmete açılmasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Umutlu, "Aydınlanma yolunda her kitabın ne derece önemli olduğunun farkındayız. Armağan köy muhtarımızı yaptığı bu güzel kütüphane için tebrik ederiz." dedi.

Dal, ise kütüphanenin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, "Oluşturduğumuz kütüphaneyi bir kişi için yapıyoruz ancak o bir kişinin hangimiz olacağını bilemeyiz. Önemli olan o bir kişiye bile dokunabilmek. Yaptıkları kitap bağışı için Kırklareli Kent Konseyi'ne ve Gençlik Meclisi'ne teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kaynak: AA