Trakya'da kar ve fırtına etkili oluyor - Haberler
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Trakya'da kar ve fırtına etkili oluyor

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde gece başlayan kar, sabah kent merkezinde de etkisini gösterdi.

KIRKLARELİ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde gece başlayan kar, sabah kent merkezinde de etkisini gösterdi.

Tekirdağ çevre yolu, Hayrabolu, Muratlı ve Malkara yollarında şiddetini artıran kar, bölgeyi beyaza bürüdü.

Kar nedeniyle küçük çaplı trafik kazalarının yaşandığı kentte ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için çalışma başlattı.

Hayrabolu ilçesinde belediye ekipleri, tuzlama ve küreme, yüksek kesimlerde ise yol açma çalışması yapıyor.

Malkara, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde de kar devam ediyor.

Trakya'da kar ve fırtına etkili oluyor

Trakya'da kar ve fırtına etkili oluyor

Trakya'da kar ve fırtına etkili oluyor

Trakya'da kar ve fırtına etkili oluyor

Trakya'da kar ve fırtına etkili oluyor

Trakya'da kar ve fırtına etkili oluyor

Trakya'da kar ve fırtına etkili oluyor

Trakya'da kar ve fırtına etkili oluyor

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AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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