Kırklareli felaketi yaşıyor: Çatılar uçtu, dükkanların camları patladı, ağaçlar devrildi - Haberler
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Kırklareli felaketi yaşıyor: Çatılar uçtu, dükkanların camları patladı, ağaçlar devrildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kırklareli'de etkili olan şiddetli fırtına sebebiyle çatılar uçtu bazı evlerin camları patladı ve ağaçlar devrildi.

Kırklareli'de etkili olan şiddetli fırtına sebebiyle çatılar uçtu bazı evlerin camları patladı ve ağaçlar devrildi. Ayrıca Kofçaz ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ayarlarından sonra Kırklareli'de beklenen fırtına bir anda etkisini gösterdi. Fırtınanın şiddetli bir şekilde etkili olmasıyla Kırklareli il merkezinde bulunan bazı evlerin çatıları uçarken, bazı dükkanların ise camları indi. Şehirde bulunan bazı ağaçlarda şiddetli fırtınaya daha fazla dayanamayarak devrildi. İhbar üzerine ilde bulunan birçok ekip oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı teyakuza geçti. Bölgeye gelen ekipler alana şerit çekerek, yere düşen parçaları ve ağaçları kaldırma çalışmaları başlatırken kentte etkili olan fırtına sürüyor.

Kofçaz'da okullar tatil

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi. Kofçaz Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, Kofçaz İlçesine yoğun kar yağışı sebebiyle okullarda eğitime 1 gün ara verildiği öğrenildi.

(Hüseyin Çanlı-İHA)

Kırklareli felaketi yaşıyor: Çatılar uçtu, dükkanların camları patladı, ağaçlar devrildi

Kırklareli felaketi yaşıyor: Çatılar uçtu, dükkanların camları patladı, ağaçlar devrildi

Kırklareli felaketi yaşıyor: Çatılar uçtu, dükkanların camları patladı, ağaçlar devrildi

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