KIRKLARELİ Fabrikalar üretime ara verdi, kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi
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KIRKLARELİ Fabrikalar üretime ara verdi, kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi

KIRKLARELİ Fabrikalar üretime ara verdi, kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi
01.05.2020 17:31 | Son Güncelleme: 01.05.2020 17:36

Fabrikalar üretime ara verdi, kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendiKIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde kirliliği ile gündemde olan Lüleburgaz Deresi koronavirüs tedbirleri kapsamında fabrikaların üretime ara vermesinin ardından temiz akmaya başladı.

Fabrikalar üretime ara verdi, kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde kirliliği ile gündemde olan Lüleburgaz Deresi koronavirüs tedbirleri kapsamında fabrikaların üretime ara vermesinin ardından temiz akmaya başladı. Hiçbir canlının yaşamadığı derede, kurbağa seslerinin duyulması hak tarafından sevinçle karşılandı.

Trakya'da kirliliği ile gündemde bulunan Ergene Nehri'nin kollarından olan ve fabrika atıklarıyla kirli aktığı öne sürülen Lüleburgaz Deresi, koronavirüs tedbirleri kapsamında fabrikalarda üretimlere ara verilmesinin ardından temiz akmaya başladı. İlçenin içinde geçen ve yaklaşık 20 yıldır kirli ve zehir akan dere, tarım arazilerini sulamada kullanılmaz hale gelirken içinde de hiçbir canlı yaşamıyordu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında fabrikaların üretime ara vermesinin ardından derede balıkların görülmesi ve kurbağa seslerinin duyulması halk tarafından sevinçle karşılandı.

'KORONAVİRÜSÜMÜ GEREKLİYDİ'

Dereyi kirleten fabrikaların 1 aydır koronavirüsü salgını nedeniyle kapanmasıyla temiz aktığını belirten ilçe sakinlerinden Burhan Akyalçın "Fabrika atıklarından dolayı dere yıllardan beri kirli akıyordu. Yaklaşık 1 aydır koronavirüs nedeniyle fabrikalar kapandı. Şimdi deremiz bir aydır temiz akıyor. İlla koronavirüsüm gerekliydi bu derenin temi akması için. Neden daha önceden tedbir alınmadı? İnşallah yetkililer önlemlerini alır deremiz hep böyle temiz akar" dedi. Derede 15 yıl önce temiz aktığını ve balıkların yaşadığına vurgu yapan Mustafa Kılıç ise "Bu sanayiden kaynaklanan olay. Sanayinin dereye akan pisliklerinden, artıklarından kaynaklanan olay. Şuanda iyi gözüküyor bir derece. Bundan 10-15 yıl önce bu derede balık tutuyorlarmış. Şuanda derenin bir derece iyi olması koronavirüs nedeniyle kapanan fabrikalardan dolayı kaynaklanıyor. Dileriz el atar yetkililer ve derede daha da güzelleşir" diye konuştu.

'KURBAĞA SESLERİ DUYULUYOR'

Derenin temiz akmasıyla birlikte kurbağa seslerinin duyulduğunu söyleyen Gözde Öztürk, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanan fabrikalar sayesinde deremiz temiz akmaya başladı. Fabrikalar kapanmadan önce kokudan dere kenarından geçemiyorduk. Derede bırakın balığı hiç bir canlı yaşamıyordu. Şu an dereden kurbağa sesi duyuyoruz. Bu çok sevindirici, inşallah hep böyle temiz akar" dedi.

KIRKLARELİ Fabrikalar üretime ara verdi, kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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