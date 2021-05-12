(KIRKLARELİ - Drone) Tam kapanmada ihlallere geçit yok
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(KIRKLARELİ - Drone) Tam kapanmada ihlallere geçit yok

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Haberler | Yerel

- (Drone) Tam kapanmada ihlallere geçit yok Tam kapanmada kuralları ihlal edenler drone ile tespit ediliyor Korona virüsüyle mücadele kapsamında başlatılan 17 günlük tam kapanmada "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" süreci kapsamında kuralları ihlal edenler drone ile tespit ediliyor.

- (Drone) Tam kapanmada ihlallere geçit yok

Tam kapanmada kuralları ihlal edenler drone ile tespit ediliyor

KIRKLARELİ - Korona virüsüyle mücadele kapsamında başlatılan 17 günlük tam kapanmada "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" süreci kapsamında kuralları ihlal edenler drone ile tespit ediliyor.

Korona virüsüyle mücadele kapsamında başlatılan 17 günlük tam kapanma sürecinde denetimler aralıksız devam ediyor.

"Yoğunlaştırılmış dinamik denetim" süreci kapsamında Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önlemler çerçevesinde kavşak ve meydanlarda denetim yapmanın yanında mesire alanlarında da denetimler drone ile sürdürüyor.

(KIRKLARELİ - Drone) Tam kapanmada ihlallere geçit yok
(KIRKLARELİ - Drone) Tam kapanmada ihlallere geçit yok
(KIRKLARELİ - Drone) Tam kapanmada ihlallere geçit yok
(KIRKLARELİ - Drone) Tam kapanmada ihlallere geçit yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI

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