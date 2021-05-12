(KIRKLARELİ - Drone) Tam kapanmada ihlallere geçit yok

- (Drone) Tam kapanmada ihlallere geçit yok Tam kapanmada kuralları ihlal edenler drone ile tespit ediliyor Korona virüsüyle mücadele kapsamında başlatılan 17 günlük tam kapanmada "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" süreci kapsamında kuralları ihlal edenler drone ile tespit ediliyor.