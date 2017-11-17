Kırklareli Doğa Turizmi ile Öne Çıkacak

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Kırklareli'ni doğa turizmi ile ön plana çıkaracağız. Çünkü Tekirdağ ve Edirne'nin doğası bize göre çok geride. Biz de onlarda olmayan şeylerle ön plana çıkmak zorundayız" dedi.



Kesimoğlu, Atatürk Kültür Merkezi'nde, "Şehrin Yüzündeki Tarihi Çizgiler, Fevzi Çakmak Caddesi Kentsel Tasarım Projesinin" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, kenti·n geli·şi·mi·ne yöneli·k projeler üretmeye devam etti·kleri·ni· bildirdi.





Kırklareli'nin parmakla gösterilecek bir kent olması için gayret gösterdiklerini belirten Kesimoğlu, Kırklareli'nin artık 'Kırıkkale' ile karıştırılmayacağını söyledi.





Kırklareli'nin en önemli caddelerinden biri olan Fevzi Çakmak Caddesi'nin yenilendiğini anımsatan Kesimoğlu, "Biz hizmetlerimizde kararlıyız. Bugüne kadar ihmal edilmişliğimizi de ortadan kaldıracağız. Trakya olarak Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan oluşmaktayız. Edirne Osmanlı'ya başkentlik yapmış bir kent olması münasebetiyle bizden bir adım önde, Tekirdağ ise limanı ve deniziyle bizden önde. Biz biraz gözden uzak, gönülden ırak kalmışız. Bu açığı kapatabilmemiz için bir farkındalık oluşturmamız lazım." şeklinde konuştu.





Kırklareli'nde çok güzel bir doğa yapısının bulunduğuna dikkati çeken Kesimoğlu, Kırklareli'nin artık Edirne ve Tekirdağ'ın gölgesinden çıkmaya başladığına işaret etti.





Kentin birçok zenginliğinin tanıtılması için hamle yapacaklarını aktaran Kesimoğlu, şöyle devam etti:



"Kırklareli'ni doğa turizmi ile öne plana çıkaracağız. Çünkü Tekirdağ ve Edirne'nin doğası bize göre çok geride. Biz de onlarda olmayan şeylerle ön plana çıkmak zorundayız. Diğer taraftan ise gastronomi alanında bir farkındalık yaratabiliriz. Köftemiz, peynirimiz, hardaliyemiz, helvamızla bir farkındalık oluşturacağız."





Kırklareli'ne 40 milyon liralık bir finans desteği





Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de, Trakya'nın kalkınması ve tanınırlığını arttırmak için projeler üretmeye çalıştıklarını söyledi.





Kırklareli'nde de kent, cadde ve esnaf kültürünün gelişmesi için gayret gösterdiklerini belirten Şahin, bir kentin gelişmesinde turizmin çok önemli olduğunu dile getirdi.





Ajans olarak işlerinin sadece para vermek olmadığına dikkat çeken Şahin, "Biz aynı zamanda projelerin paydaşı olmak istiyoruz. Projede beraber yürüyerek gönüldaş olmak istiyoruz. Biz sadece 'parayı ver' mantığı ile çalışmıyoruz. Yönetim kurulu olarak sürekli toplanarak projeleri değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.



Turizmin Trakya için önemli bir alan olduğunu vurgulayan Şahin, daha iyi bir yaşam alanları oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.





Trakya'ya turist çekebilmek için çaba harcadıklarını dile getiren Şahin, "Kırklareli'ne son 7 yıldır yaklaşık 170 projeye 40 milyon liralık bir finansman sağladık. Bu sadece görünen miktar." dedi.





Konuşmaların ardından, proje hakkında bilgiler verildi.