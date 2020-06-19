Kırklareli Devlet Hastanesi, eğitim ve araştırma hastanesine dönüştürülecek
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Kırklareli Devlet Hastanesi, eğitim ve araştırma hastanesine dönüştürülecek

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Devlet Hastanesinin, eğitim ve araştırma hastanesine dönüştürüleceğini bildirdi.

Kırklareli Devlet Hastanesi, eğitim ve araştırma hastanesine dönüştürülecek
19.06.2020 15:15 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:18

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Devlet Hastanesinin, eğitim ve araştırma hastanesine dönüştürüleceğini bildirdi.

Vali Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi için protokol sürecinin tamamlandığını belirtti.

İlerleyen günlerde hastanenin, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüştürülerek hizmetine devam edeceğini ifade eden Bilgin, bu hizmetin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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