Kırklareli'den kısa kısa
Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Evrensekiz beldesinde hizmete açılan Aile Sağlığı Merkezini ziyaret etti.
Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Evrensekiz beldesinde hizmete açılan Aile Sağlığı Merkezini ziyaret etti.
İlçe Sağlık Müdürü Önder Porsuk, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cihan Erdem ve Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant'ın da yer aldığı ziyarette, Kaymakam Kaya çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaya, hastaları da ziyaret ederek acil şifalar diledi.
İnsani yardım malzemeleri İdlib'e gönderildi
Lüleburgaz Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından toplanan insani yardım malzemeleri İdlib'e gönderildi.
Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, İlçe Müftüsü Hüseyin Uysal, Türk Kızılay Şube Başkanı Mustafa Gamsız'ın da katıldığı törende dua edilerek yardım malzemelerinin bulunduğu tır yola çıktı.
Tırda 15 ton un, 500 kilogram buğday, 150 koli kuru bakliyat, 500 kilogram nohut, çocuk bezi ve kıyafet bulunuyor.
Yıldızlar hentbol grup yarışmaları düzenlenecek
Lüleburgaz'da hentbol grup yarışmaları düzenleneceği bildirildi.
Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı 2019-2020 sezonu faaliyet programı kapsamında, ortaokul öğrencilerinin katılacağı hentbol müsabakalarının 20-23 Şubat'ta Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisinde (LYFA) gerçekleştirileceği belirtildi.
Turnuvaya 11 ilden yaklaşık 400 sporcu katılacak.