Kırklareli'den kısa kısa

13.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:31

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, hayvancılık ve süt üretiminde bulunan bir çiftliği ziyaret etti.

Vali Bilgin, çiftliği gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Hayvancılık ve süt üretiminde faaliyet gösteren çiftçiliklerin ülke ekonomisine büyük katkı sağladıklarını belirten Bilgin, bu tür çiftliklerin sayısının artması için çalıştıklarını söyledi.

Vali Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'e ziyaretler sürüyor.

Vali Bilgin, makamında İl Genel Meclisi Üyesi Erhan Kuşoğlu, Evrenli Köy Muhtarı Aykan Görgün, Pazarlı Köy Muhtarı Haydar Tüfekçioğlu ve Topçuköy Muhtarı Ahmet Kızıl'ı kabul etti.



Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgin, köylerin istek ve sıkıntılarının çözüme kavuşturulması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

-Kepirtepe Köy Enstitüsü için proje hazırlanacak



Lüleburgaz Kepirtepe Köy Enstitüsü yerleşkesi için projeler hazırlanacak.



Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenler Kepirtepe Köy Enstitüsü yerleşkesinde incelemelerde bulundu.



İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü doktor öğretim üyesi Emrah Türkyılmaz, öğrencilerin çok değerli bir proje içinde olduklarını söyledi.



Kepirtepe Köy Enstitüsü'nü çok önemsediklerini ifade eden Türkyılmaz, enstitülerin bir kültür olduğunu vurguladı.



Projenin kısa sürede tamamlanması için gayret edeceklerini dile getiren Türkyılmaz, "Yıldız Teknik Üniversitesi ile ortak bir proje yürütüyoruz. Bu da ayrı bir zenginlik. Dönemin sonunda çıkacak olan projeler bizim için çok değerli. Bir sonraki aşama olarak, bu projeleri kullanarak burada yapılmak istenen projeyi ayağa kaldırmaya çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA