Kırklareli'den kısa kısa
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Kırklareli'den kısa kısa

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'e ziyaretler sürüyor.

06.02.2020 10:16 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:16
Kırklareli'den kısa kısa

Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. 'e ziyaretler sürüyor.

Şengörür, makamında Belediye Başkanı Ziya Karataş, Kofçaz Emniyet Amiri Habip Esendemir, AK Parti Kofçaz İlçe Başkanı Murat Kestane, iş insanı Ayhan Yakar'ı kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şengörür, üniversite olarak toplumla iç içe projeler üretmeye özen gösterdiklerini söyledi.

Canlı Hayvan Borsası'nda satışlar yapıldı


Kırklareli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsası'nda hayvan satışları sürüyor.


Dana, kilogramı 19 lira 3 kuruştan alıcı buldu.


Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, hayvan satışlarının hayırlı olması temennisinde bulundu.


Borsada hayvan almak isteyen ile satmak isteyenleri buluşturduklarını ifade eden Altıntel, alış ve satışlarda besicinin de alıcının da haklarının korunduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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