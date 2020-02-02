Kırklareli'den kısa kısa

02.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 02.02.2020 11:50

Babaeski'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açıldı.

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık alanında hizmetlerin devam ettiğini söyledi.

Babaeski'de yeni bir 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açtıklarını ifade eden Cerit, vatandaşlara verilen hizmet kalitesini daha da arttırmak için çalıştıklarını belirtti.

Çeşitli nedenlerle yaralanan, hastalanan vatandaşlara daha hızlı ulaşmak istediklerini aktaran Cerit, yeni acil sağlık hizmetleri istasyonunun hayırlı olması temennisinde bulundu.

-Balıkçılar denetledi

Kırklareli'de balık satışının yapıldığı işletmeler denetlendi.

Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balıkçılarda denetimlerde bulundu.

Hijyen ve satış alanlarını denetleyen ekipler, ayrıca satışa sunulan balıkların boyutlarını da inceledi.

Denetimlerde, görülen sorunlar hakkında işletme sahiplerine süre verildi.

Kaynak: AA