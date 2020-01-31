Kırklareli'den kısa kısa

31.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:02

Lüleburgaz ilçesinde Türk Sanat Müziği Konseri düzenlenecek.

Lüleburgaz Belediyesinin katkılarıyla Musiki Topluluğu tarafından verilecek konserde koronun şefliğini Yıldıray Öztürk yapacak.

Aşkiye-Neşet Çal Sahnesi'ndeki konserde TRT İstanbul Radyosu sanatçılarından Melihat Gülses sahne alacak.

Konser, 3 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Lüleburgaz'da e-dönüşüm eğitimi verilecek

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası ile Kırklareli Serbest Mali Müşavirler Odası işbirliğinde düzenlenecek eğitimde, esnafa elektronik defter ve belgeler mevzuatı, başvuru süreci, gerekli teknolojiler, e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye ve e-defter hakkında bilgiler verilecek.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhami Cebelli, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm esnaf ve iş adamlarının teknolojiye ayak uydurması gerektiğini söyledi.

Teknolojinin iş hayatını kolaylaştırdığını ifade eden Cebelli, iş ve işlemlerin elektronik ortamda daha hızlı yürütüldüğünü belirtti.

Cebelli, 5 Şubat Çarşamba günü Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde düzenlenecek eğitime tüm oda üyelerini davet etti.

Kaynak: AA