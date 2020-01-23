Kırklareli'den kısa kısa

23.01.2020 09:34 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:40

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) üyeleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirildi.

KTSO binasında gerçekleştirilen toplantıda avukat Ahmet Çobanoğlu ve Erdem Mümtaz Hacıpaşaoğlu tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuat yükümlülükleri ve uyum süreci uygulamaları hakkında bilgiler verildi.

Toplantı soruların cevaplanması ile sona erdi.

KLÜ Rektörü Şengörür'e ziyaret

Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ziyaret etti.



Şengörür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bulgaristan'daki üniversiteler ile işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Üniversitelerinin hızla büyüdüğünü ve geliştiğini ifade eden Şengörür, "Büyük bir kısmı Balkanlar'dan olmak üzere 38 ülkeden 1483 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz ve uluslararası öğrenci sayımızı hızla artırma çabası içerisindeyiz. Filibe, soydaş nüfusumuzun yoğun olarak yaşadığı, bizim için önemli bir şehir. Bu nedenle Filibe ve civarındaki yerleşim alanlarından çok daha fazla öğrenci ağırlamak istiyoruz." dedi.

Ergani ise Filibe ve sorumlu olduğu bölge illerinde yer alan üniversiteler hakkında bilgi vererek Bulgaristan'daki üniversiteler ile Kırklareli Üniversitesi arasında sosyal, kültürel ve bilimsel işbirliğinin geliştirilmesi için elinden gelen yardımı yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA