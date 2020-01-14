Kırklareli'den kısa kısa
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Kırklareli'den kısa kısa

Babaeski ilçesinde çiftçiler hububat üretim teknikleri hakkında bilgilendirildi.

14.01.2020 10:16 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:16
Kırklareli'den kısa kısa

ilçesinde çiftçiler hububat üretim teknikleri hakkında bilgilendirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Düğüncülü köyünde bir kahvehanede gerçekleştirilen eğitime 46 çiftçi katıldı.

Ziraat yüksek mühendisi Eyüp Öndin, ziraat mühendisi Mehmet Gümüş ve veteriner sağlık teknikeri Hüseyin Fidan, eğitimde, toprak ve sularda nitrat kirliliği, münavebe uygulama usul ve esasları, topraklardan numune alma, baklagiller ve yem bitkileri üretiminin artırılması, TARSİM uygulamaları ve hayvancılık destekleri konularında bilgiler verdi.

Ekip çiftçilerin sorularını da yanıtladı.

Elektrik kesintisi

'nde 4 köyde elektrik kesintisi yaşanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, enerji nakil hattı bakım çalışmaları dolayısıyla kent merkezine bağlı Deveçatağı, Kavakdere, Bayramdere ve Kızılcıkdere köylerine 16 Ocak Perşembe günü elektrik verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler 10.00-17.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Kaynak: AA
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