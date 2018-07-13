Kırklareli'den Kısa Kısa

Lüleburgaz kent mezarlığında çevre düzenleme çalışması başlatıldı.

Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mezarlık alanındaki kaldırım bordürlerini boyama çalışması yürütüyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, kent mezarlığında ekiplerin düzenleme çalışması başlattığını bildirdi.

Ekiplerin mezarlık çevresinde yetişen kuru otları da temizleyeceğini aktaran Gerenli, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Tekerlekli sandalye yardımı

Babaeski Belediyesince bedensel engelli bir kişiye tekerlekli sandalye yardımı yapıldı.

Belediye yetkililerince evinde ziyaret edilen aileye tekerlekli sandalye teslim edildi.

Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı, yaptığı yazılı açıklamada, engellilerin her zaman yanında olduklarını bildirdi.

Engellilerin sorunlarına çözüm bulmaya, ihtiyaçları gidermeye çalıştıklarını aktaran Hacı, tüm engellilerin sorunlarını çözmek için çalıştıklarını kaydetti.