Kırklareli'deki Organize Suç Örgütü Operasyonu

Kırklareli'nde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.



Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan O.K, O.S, Ş.B, A.B, İ.B, G.D, G.B, E.B. ve N.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.



Zanlılar, adliye binası girişinde görüntü almaya çalışan basın mensuplarına tepki gösterdi.



Olay



Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, nitelikli dolandırıcılık, tefecilik, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ile kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı gibi çok sayıda suça karışan bir örgüt tespit etti.



Örgüt yöneticisi ve üyesi olarak belirlenen 10 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alınmış, zanıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, silah, tüfek, senet ve satış sözleşmeleri ele geçirilmişti.



Olayla ilgili yakalanamayan firari zanlının arama çalışmaları ise sürüyor.