Kırklareli'deki kazada ölen anne ile kızının cenazeleri toprağa verildi
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Kırklareli'deki kazada ölen anne ile kızının cenazeleri toprağa verildi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden anne ile kızının cenazeleri defnedildi.

Kırklareli'deki kazada ölen anne ile kızının cenazeleri toprağa verildi
19.07.2020 18:43 | Son Güncelleme: 19.07.2020 19:20

Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden anne ile kızının cenazeleri defnedildi.

Kazada hayatını kaybeden Nebiye (42) ve Zeynep Suda Gencal'ın (8) cenazeleri, Cedit Ali Paşa Camisi'ne getirildi.

Cenazeler, cami bahçesinde kılınan cenaze namazlarının ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığı törene, anne ve kızının yakınları ile Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı ve vatandaşlar katıldı.

Taşköprü mevkisinde dün Nebiye Kuru Karateke (43) idaresindeki 34 AS 5184 plakalı otomobil ile M.S.Ş'nin kullandığı 59 LE 164 plakalı kamyonet çarpışmıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Nebiye ve kızı Zeynep Suda Gencal yaşamını yitirmiş, sürücü Karateke'nin yanı sıra aynı araçta bulunan Fatma Begüm (3) ve Meryem Betül Gencal (5) ile Ahmed Talha (6) ve Alanur Fatma Karateke (7) yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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