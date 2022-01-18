Kırklareli'deki fırtınada zarar gören üreticilere yardım edilecek

Kırklareli'de yaşanan kuvvetli fırtınada zarar gören ev, araç ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de yaşanan kuvvetli fırtınada zarar gören ev, araç ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta meydana gelen fırtına nedeniyle zarar gören üreticilere gereken her türlü yardımın verileceğini belirtti.

Hasar tespiti yapılmayan üreticilerin kendilerine başvuruda bulunmasını isteyen Aksoy, şunları ifade etti:

"Bu kapsamda hasar tespit çalışmalarının tamamlanması için çalışıyoruz. Tarımsal zararlar, taşınır mal zararları ve hayvan teleflerinden dolayı mağdur olan üreticilerimizin mağduriyetinin ortadan kaldırılarak zararlarının karşılanması amacıyla Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından acil destek kapsamından ödenek talep edilerek yardım gerçekleştirilecektir. Bütün üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi ileterek, bu tür afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ederim."

Kırklareli'nde 11 Ocak sabahı başlayan, hızı zaman zaman saatte 106 kilometreye çıkan kuvvetli fırtına nedeniyle çok sayıda ev ve apartmanın çatısı uçmuş, araçlar zarar görmüş, ağaçlar devrilmiş ve bazı iş yerlerinin camları kırılmıştı.