Kırklareli'de zorla fuhuş yaptırılan 7 kadın kurtarıldı
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Kırklareli, Jandarma, Güncel

Kırklareli'de zorla fuhuş yaptırılan 7 kadın kurtarıldı

KIRKLARELİ'de jandarma ekipleri, zorla fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 7 kadını kurtarırken, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

15.04.2020 18:18 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:19
Kırklareli'de zorla fuhuş yaptırılan 7 kadın kurtarıldı

KIRKLARELİ'de jandarma ekipleri, zorla fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 7 kadını kurtarırken, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kırklareli İl ve Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükkarıştıran beldesinde bir otelde yabancı uyruklu kadınlara para karşılığında zorla fuhuş yaptırıldığını belirledi. Jandarma ekipleri, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, 'İnsan ticareti ve fuhuş' suçlarına yönelik planlı faaliyete geçti. Şüphelilerin, yabancı uyruklu kadınları çaresizliklerinden yararlanarak fuhuş yaptırmak amacı ile farklı ülkelerden getirdikleri, kadınları otelde kontrol altında tutarak fuhuş yaptırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin faaliyetlerinin delillendirilmesinin ardından Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Kırklareli'de 4 ve İstanbul'da 1 olmak üzere 5 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 12 banka dekontu, 4 cep telefonu, 4 sim kart, muhtelif miktarlarda cinsel ilişkide kullanılan ürün ile 45 litre yabancı bandrollü kaçak içki ele geçirildi. Zorla fuhuş yaptırılan 4 Fas, 1 Rusya, 1 Moldova ve 1 Ukrayna uyruklu 7 kadın kurtarıldı. Kadınlar,  Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

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