Kırklareli'de zabıtadan iş yerlerinde Covid-19 denetimi
14.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 14.03.2021 17:39
Kırklareli'de zabıta ekipleri, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.
Kırklareli'de zabıta ekipleri, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.
Zabıta ekipleri, Kırklareli şehir merkezindeki esnaf dükkanları ve imalathanelerde pandemi tedbirlerinin yeterliliği ile belge ve evrakların kontrolünü yaptı. Bununla birlikte Kırklareli kent merkezinde kullanılmayan metruk binaların da kontrollü bir şekilde yıkımı gerçekleşti. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı